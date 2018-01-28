Уфимец уехал в Корею судить соревнования на Олимпиаде

До старта Олимпиады в Пхенчхане осталось 11 дней. Медиакорсеть связалась с судьей первой категории по горным лыжам Тимуром Еникеевым, который уже находится в Корее.

- Я буду обслуживать скоростные горнолыжные дисциплины на олимпийском объекте Ёнпхён, - рассказал Тимур Еникеев. - На данный момент завершается создание олимпийских трасс. 1 февраля мы передаем готовую на 100% трассу на тестирование корейской национальной сборной по горным лыжам, а также комиссии FIS. По результатам этих тестирований трасса будет аккредитована для проведения олимпийских соревнований. В Корею из Башкирии приедут несколько судей, четверо, включая меня, из Уфы.