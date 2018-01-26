Из Башкирии на Олимпиаду могут поехать пять спортсменов

Всего в заявку от России включили 169 спортсменов.

В заявку на Олимпийские игры в Корее включено 169 россиян, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В список были включены пять башкирских спортсменов: Семен Елистратов (шорт-трек), Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Кристина Спиридонова (фристайл) и Ольга Сосина (хоккей с шайбой).

Кроме того, на олимпиаде могут выступить два воспитанника башкирского спорта: воспитанник хоккейной школы «Салават Юлаев», а ныне игрок питерского СКА Андрей Зубарев, сноубордистка Милена Быкова, представляющая Татарстан, но начинавшая свой спортивный путь в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в Уфе.

По словам спортивного журналиста Усмана Ямгурова, Семен Елистратов сейчас представляет Москву.

Кто не попал на Олимпиаду

Не допущены к Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала четыре башкирских спортсмена: бобслеист Ильвир Хузин, конькобежец Руслан Захаров (представляет Московскую область), хоккеистки ХК "Агидель" Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Могли попасть на Олимпиаду, но не прошли отбор по спортивным показателям, воспитанники башкирского спорта: Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина, параллельный зачет Московская область и Республика Башкортостан), Рената Хузина (скелетон), Елизавета Салихова (сноуборд), Кирилл Самородов (фристайл), Ксения Алопина (горные лыжи).

Стоит добавить, что все 169 спортсменов, включённых в заявку, получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Но как сказал, министр спорта Павел Колобков, кто точно поедет, пока неизвестно.

- 169 — это официальный список, при этом спортсмены сами решают, ехать ли. Это окончательный список, - заявил Колобков.

Ранее Семен Елистратов уже заявлял, что он поедет на Олимпиаду в Корею, если получит приглашение.

При этом спортивные чиновники не оставляют надежд увеличить число спортсменов в заявке, за счёт тех, кого не пригласил МОК. Напомним, международный олимпийский комитет не пригласил на соревнования ряд ведущих спортсменов из России.