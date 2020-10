В географическом центре Уфы активно возводится масштабный ЖК с уникальной архитектурой — «Новатор».

Сложная конфигурация домов с кубическими фрагментами реализуется в Уфе впервые и выгодно отличает его от типовой застройки придавая городскому облику новые черты. Это будет место полной и насыщенной жизни, место новых открытий, живя в котором, каждый ваш день будет по-настоящему новым. — За последние 5 лет ГК «Первый Трест» успешно реализовала 11 проектов и на сегодняшний день в наших домах живут уже более 8 000 уфимцев. Получая от них обратную связь, мы точно знаем каким должен быть дом мечты. Сегодня для покупателя на первый план выходит не только цена предложения, но и качественные характеристики проекта — архитектурная концепция, качество отделочных материалов, внутреннее наполнение, а также благоустройство и окружение жилого комплекса. Поэтому мы особенно тщательно прорабатываем каждый проект, учитывая опыт предыдущих и внедряя удобные новшества. Мы проектируем не просто квадратные метры, а новую жизнь в наших ЖК! — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест». Уверенность в будущем, чувство безопасности, ощущение комфорта и окружение близкими по духу людьми всё это ждёт будущих жильцов ЖК «Новатор». Энергичный облик квартала скрывает внутреннюю гармонию. Благодаря концепции «закрытый двор» ничто не помешает вам наслаждаться спокойствием и комфортом внутреннего двора. На территории ЖК «Новатор» будет организовано многофункциональное пространство, где могут проводить время жильцы любого возраста: дети, подростки, взрослые и старшее поколение. Дети будут в восторге от современных площадок и игровых комплексов, а родители оценят удобные зоны отдыха. У тех же, кто ведёт активный образ жизни появится возможность заниматься спортом на современных тренажерах в зоне Workout или проводить соревнования на спортивных площадках. Удобное расположение, развитая инфраструктура и близость основных транспортных артерий города делают ЖК «Новатор» идеальным вариантом для тех, кто всегда в движении. В радиусе 1 км от ЖК находятся 3 детских сада, 2 школы и 1 лицей, ТРЦ «Планета», продуктовый, строительный и спортивный гипермаркеты, кинотеатр «Искра» и ипподром «Акбузат», кафе и рестораны, в пешей доступности есть всё, что необходимо для комфортной жизни. — На сегодняшний день купить квартиру в ЖК «Новатор» вы можете от 2,5 млн руб*. Он уже получил аккредитацию ведущих банков страны, и при необходимости наш ипотечный менеджер легко подберёт для вас оптимальную ипотечную программу. Ставка по ипотеке в наших банках-партнёрах начинается от 4,5% по программе с государственным субсидированием, а минимальный первоначальный взнос от 15%. Если же для покупки новой квартиры вам нужно продать старую, вы совершенно бесплатно можете воспользоваться услугой Trade-in**, — отметила Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест». Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК «Новатор» безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Позвоните нам по номеру 8 (347) 222-0-111 или приезжайте к нам в офис продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. *Данные 1комнатной студии площадью 24,3 кв. м. **Услуга Trade-in предоставляется бесплатно при условии покупки новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

