— За последние 5 лет ГК «Первый Трест» успешно реализовала 11 проектов и на сегодняшний день в наших домах живут уже более 8 000 уфимцев. Получая от них обратную связь, мы точно знаем каким должен быть дом мечты. Сегодня для покупателя на первый план выходит не только цена предложения, но и качественные характеристики проекта — архитектурная концепция, качество отделочных материалов, внутреннее наполнение, а также благоустройство и окружение жилого комплекса. Поэтому мы особенно тщательно прорабатываем каждый проект, учитывая опыт предыдущих и внедряя удобные новшества. Мы проектируем не просто квадратные метры, а новую жизнь в наших ЖК! — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».