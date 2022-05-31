Вице-спикер Курултая заявил, что Шевчука «занесло» и концерт в Уфе был «испорчен»

О ситуации, которая произошла на концерте группы ДДТ в Уфе 18 мая, в эфире радиостанции Business FM Уфа высказался вице-спикер Курултая Башкирии и экс-глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Напомним, речь идет об административном протоколе, составленном на артиста по новой административной статье за дискредитацию Вооруженных сил, причиной для которого стали высказывания артиста на концерте на тему «что такое Родина».
Так, по мнению Рустема Ахмадинурова, лидера ДДТ на концерте в Уфе «занесло». Вице-спикер Курултая напомнил о том, что Юрий Шевчук всегда высказывал «достаточно критичную» позицию относительно военных конфликтов, упомянул Югославию, Ирак и Чечню.
Ахмадинуров также оценил эмоциональное высказывание Шевчука «на потребу публике» как «не совсем правильное». Мало того, по мнению Ахмадинурова, «этой репликой» концерт в Уфе был «немного испорчен». Но вице-спикер Курултая напомнил, что Шевчук «художник и артист», а у художников и артистов «такое бывает». Однако о том, как высказывания Шевчука восприняла публика, высказался и сам артист.
Напомним, Рустем Ахмадинуров за последний месяц не в первый раз высказывается о концертах рок-музыкантов. Так, 12 мая Mkset сообщал о том, что Ахмадинуров выразил недоумение по поводу выступления группы Би-2 в Уфе. Буквально на следующий день выступление группы, которая якобы «отказывается выступать „Za Россию“», было отменено.
Напомним, протокол на артиста правоохранители составили прямо в гримерке сразу после концерта, однако сразу после того, как документ поступил в Советский суд Уфы, объединенная пресс-служба судов Башкирии сообщила о том, что материалы дела переданы по месту жительства Юрия Шевчука в Дзержинский суд города Санкт-Петербурга.
После яркой речи Шевчука на концерте были отменены концерты группы ДДТ в Магнитогорске и Челябинске, о вероятной «отмене» Юрия Шевчука и группы ДДТ высказалась и Ксения Собчак, выразив опасения, что на артиста вполне могут завести и уголовное дело по статье о фейках. В Дзержинском суде Санкт-Петербурга не стали рассматривать административное дело Юрия Шевчука, так как в материалах дела обнаружили недостатки и отправили их составителям. Если пока недочеты в протоколе будут устраняться, выйдет срок давности дела, то дело против артиста могут закрыть, об этом Mkset рассказал адвокат артиста.