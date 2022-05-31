Вице-спикер Курултая заявил, что Шевчука «занесло» и концерт в Уфе был «испорчен»

После яркой речи Шевчука на концерте были отменены концерты группы ДДТ в Магнитогорске и Челябинске, о вероятной «отмене» Юрия Шевчука и группы ДДТ высказалась и Ксения Собчак, выразив опасения, что на артиста вполне могут завести и уголовное дело по статье о фейках. В Дзержинском суде Санкт-Петербурга не стали рассматривать административное дело Юрия Шевчука, так как в материалах дела обнаружили недостатки и отправили их составителям. Если пока недочеты в протоколе будут устраняться, выйдет срок давности дела, то дело против артиста могут закрыть, об этом Mkset рассказал адвокат артиста.