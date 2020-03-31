В Башкирии улицы будут патрулировать ветераны боевых действий

В администрации сообщили, что население с пониманием относится к данным мерам, но все же не все. «Когда автомобили с громкоговорителями озвучивали сообщение о необходимости нахождения на самоизоляции. Есть категория людей, которая проходит рядом, улыбаясь, не соблюдая при этом меры по защите себя и окружающих — без масок и так далее. Мы с этой категорией работаем», - заявил Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов