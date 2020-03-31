В Башкирии улицы будут патрулировать ветераны боевых действий
В мэрии Уфы сообщили, что в городе уже сегодня начинают работать патрули.
На оперативном совещании в уфимской мэрии сообщили, что в Уфе 31 марта начнут патрулировать улицы участники боевых действий и сотрудники Центра общественной безопасности.
С инициативой вышли «Ветераны морской пехоты и спецназа военно-морских сил РБ», «Морское собрание РБ», ветераны боевых действий на Северном Кавказе и казачество. Всего к работу привлекут 96 человек.
Списки добровольцев в мэрии в настоящий момент уже сформированы, все готовы подключиться к патрулю незамедлительно.
В администрации сообщили, что население с пониманием относится к данным мерам, но все же не все. «Когда автомобили с громкоговорителями озвучивали сообщение о необходимости нахождения на самоизоляции. Есть категория людей, которая проходит рядом, улыбаясь, не соблюдая при этом меры по защите себя и окружающих — без масок и так далее. Мы с этой категорией работаем», - заявил Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов
Режим полной самоизоляции, напомним, объявлен сегодня главой Башкирии Радием Хабировым.