Блогер из Уфы «Татарка в Сочи» приехала с семьей из Таиланда и отказалась от изоляции
Вместо полной самоизоляции инстаблогер с четвертью миллиона подписчиков поехала к пожилой матери в деревню и столкнулась с травлей.
Известная уфимская инстаграм-блогер Гузель Шарафутдинова, известная тренингами по саморазвитию и сатирическими вайнами о «Татарке в Сочи», оказалась в эпицентре сетевого скандала в связи с пандемией коронавируса в мире. Известно, что в отношении нее уже начата проверка полицией республики.
Дело в том, что не так давно Гузель вместе с супругом и маленькой дочкой вернулись из Таиланда, где, по последним данным, зарегистрировано уже 188 заражений опасной инфекцией в день. Всего в Таиланде 599 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Подписчики Гузель, уверенные в ее необходимой самоизоляции и домашнем карантине, обратили внимание на ее «странное поведение». Известно, что сразу после прилета из Таиланда девушка со всей семьей отправилась в деревню к пожилой маме в гости. При этом она не посещала врача и не прошла обследование на коронавирус, в чем сама призналась подписчикам.
«Если бы не было случаев заражения, не закрывали бы на карантин. Может, преувеличивают, но это в целях безопасности». Я надеюсь, вы отсидите на карантине и не будет подвергать опасности других, ведь инкубационный период составляет 15 дней, а по другим источникам больше».
«Гузель, очень надеемся на вашу осознанность!» - писали в социальной сети многочисленные подписчики блогера.
В ответ на это «Татарка в Сочи» заявила, что «она сама будет решать, что ей делать» и назвала подписчиков «подпердышами». Отметим, что у Шарафутдиновой почти четверть миллиона подписчиков в блоге.
Девушка продолжает снимать хроники деревенской жизни, а также публикует счастливые фото с семьей.
Кроме того, после многочисленных обвинений в свой адрес блогерша заявила о «травле в свой адрес»:
«Началась массовая травля на мою семью! Они звонят в разные инстанции, пишут в паблики и группы, пишут моим друзьям настраивая против меня! У вас реально вирус головного мозга походу! Со мной вместе в Уфу прилетело 22.000 человек за последнее время! Пишите всем тогда! Почему вы трогаете меня?» - задалась вопросом девушка.
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Началась массовая травля на мою семью! Они звонят в разные инстанции, пишут в паблики и группы, пишут моим друзьям настраивая против меня! Пишут мне грязные вещи! Я в шоке 😱 что я вам лично сделала? Я сижу дома успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи! А иначе я тем же самым займусь ! Только совершенно в других масштабах! . У вас реально вирус головного мозга походу! Со мной вместе в Уфу прилетело 22.000 человек за последнее время! Пишите всем тогда! Почему вы трогаете меня? Вы что думаете если я блогер, то можно себя со мной так вести? Если я публична, значит меня нужно публично травить и уничтожать? . Ты подойди ко мне и в лицо скажи мне все это! Ты же не сможешь! Такие в шоке обычно «лохушками» были! Смотрю больно смелые все стали! Типо время пришло что ли твоё? Иди одень маску, съешь гречку и протрись туалетной бумагой! . Моих людей это не касается! Извините но я не могу молчать ! Мне крайне не приятно повеление многих людей! Которые непонятно так сильно меня ненавидят! Это не из-за вируса ведь! Они это делали когда я была беременная и когда рожала, когда ездила в Казахстан, и когда ролики снимала! Каждый раз я как «козел отпущения». . Я не позволю никому, тут мне хамить! И поверьте уж , я многое прошла! Таких вещей не боюсь, а вот вам бы стоило бы бояться так резко высказываться в мою сторону! У вас нет на это никого абсолютно права
Публикация от Гузель Шарафутдинова (@guzel_sharafutdinova)
Напомним, что ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике могут находиться 15 тысяч человек-носителей коронавирусной инфекции. Все они прилетели из разных стран и не у всех инфекция может иметь очевидные симптомы. Поэтому всем, кто вернулся из другой страны и особенно из страны, в которой бушует коронавирус, крайне важно соблюдать карантин, в противном случае таким людям грозит ответственность - вплоть до уголовной. Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей или лишение свободы до одного года (без гибели людей). Если же из-за беспечности человека погибнут люди, то ему грозит более суровое наказание – до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время в Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 58 человек. Также стало известно, что на людей, избегающих карантин, можно заявить в различные инстанции: полицию, Роспотребнадзор и минздрав республики.
По любым вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по многоканальному круглосуточному телефону: (347) 279-91-20.