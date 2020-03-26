Стало известно, как детские сады Башкирии будут работать во время недельной изоляции

В соответствии с предложением президента страны Владимира Путина практически для всех категорий граждан вся следующая неделя объявлена нерабочей. Все образовательные учреждения уже перешли на дистанционный режим, кроме детских садов. Но и они потерпят изменения.

Для детей граждан, которые вынуждены будут ходить на работу, в детских садах республики будут работать дежурные группы.