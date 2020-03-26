Стало известно, как детские сады Башкирии будут работать во время недельной изоляции
26 марта, 12:17ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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В Министерстве образования рассказали о нововведениях, вступающих в силу с 28 марта.
В соответствии с предложением президента страны Владимира Путина практически для всех категорий граждан вся следующая неделя объявлена нерабочей. Все образовательные учреждения уже перешли на дистанционный режим, кроме детских садов. Но и они потерпят изменения.
Для детей граждан, которые вынуждены будут ходить на работу, в детских садах республики будут работать дежурные группы.
— В период каникул с 28 марта по 5 апреля мы садики закрываем, разумеется. Тем не менее там должны быть организованы разновозрастные дежурные группы, но сохраняем полностью санэпидрежим, — сообщил на оперативном совещании Радий Хабиров.
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