В Башкирии студент с коронавирусом заразил свою сестру

Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях разместил тревожное сообщение с новостями о распространении коронавируса в республике.

По его данным, в республике добавилось число людей, зараженных коронавирусом. Радий Хабиров пояснил, что речь идет о студенте, который проходил обучение во Франции с 1 сентября. Молодой человек вернулся в Россию 15 марта. В ходе проверки его контактов выяснилось, что он успел заразить коронавирусом и свою сестру. В итоге сейчас они оба помещены в изолированные боксы в инфекционной больнице.