В Башкирии студент с коронавирусом заразил свою сестру
Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях.
Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях разместил тревожное сообщение с новостями о распространении коронавируса в республике.
По его данным, в республике добавилось число людей, зараженных коронавирусом. Радий Хабиров пояснил, что речь идет о студенте, который проходил обучение во Франции с 1 сентября. Молодой человек вернулся в Россию 15 марта. В ходе проверки его контактов выяснилось, что он успел заразить коронавирусом и свою сестру. В итоге сейчас они оба помещены в изолированные боксы в инфекционной больнице.
С подозрением на коронавирус в республике, по данным Роспотребнадзора, госпитализирован 171 человек. Они ждут результатов анализов.
Радий Хабиров отметил также, что по расчетам экспертов, наш регион приблизился к порогу, когда количество заболевших начнет резко расти. Поэтому в Башкирии с 20.00 сегодняшнего дня объявлен режим полной самоизоляции.