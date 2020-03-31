В Уфе составили 10 протоколов на магазины, работающие при угрозе коронавируса

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы, одной из тем для обсуждения стала деятельность торговых предприятий в столице.

Как сообщила заместитель начальника городского управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева, в городе насчитывается всего 8100 предприятий торгового и бытового обслуживания.

После того, как на прошлой неделе в республике были введены ограничительные меры в связи с угрозой коронавирусной инфекции, число функционирующих предприятий должно было сократиться до 3119, среди которых оставались в основном магазины, торгующие продуктами питания.

Однако, как показали результаты рейдов, не все руководители торговых предприятий поспешили прислушаться в рекомендациям властей. 28 марта в Уфе были выявлены около 80 магазинов и кафе, которые продолжали работу, хотя и не имели отношения к продаже продуктов питания. 29 марта было выявлено уже 9 таких нарушителей.

По итогам проведенных проверок было составлено 10 протоколов на нарушителей, они переданы в правоохранительные органы.

Во всех магазинах должна соблюдаться дистанция между покупателями возле кассы, в маленьких магазинах формата "у дома" рекомендуется принимать не более одного-двух покупателей одновременно.