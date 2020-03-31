«Защитимся от инфекции»: под Уфой против коронавируса чиновник устроил крестный ход

Об этом сообщил глава Дмитриевского сельсовета Уфимского района Георгий Краснов. По его словам, о проведении молебна его попросили жители села, было решено поддержать церковь.

«Люди молились от избавления от коронавируса. Об укреплении веры, об утешении и спасении, о защите села от опасной инфекции», - сообщил глава сельсовета Георгий Краснов.

При этом отметим, что в крестном ходе приняли участие в том числе пожилые граждане, хотя, согласно указу главы республики, всем гражданам от 65 лет и старше следует строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее в церквях и мечетях в связи с пандемией коронавируса в мире были приняты ограничительные меры.

В православных храмах рекомендовано воздержаться о проведения массовых религиозных служб, проводить причащение верующих при помощи одноразовых ложек, прихожанам рекомендовано воздержаться от целования руки священникам после благословения, а также о целования икон и крестов и возложения креста на голову. Рекомендовано также постоянно проводить обработку помещений, икон и религиозных предметов антисептиками.

Пятничные намазы отменены в мечетях в городах с населением более 100 тысяч человек. Верующим, которые вынужденно пропустят службу, рекомендовано совершать обеденный намаз Зухр дома или на работе.