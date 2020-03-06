Чтить свою историю. «Почта России» поможет «Дороге памяти»

На его территории будет создан музейный комплекс «Дорога памяти» протяженностью в 1418 шагов в память о 1418 днях Великой Отечественной войны. Путь к храму будет оформлен десятками миллионов фотографий участников войны из общедоступной базы данных на сайте Министерства обороны РФ doroga.mil.ru. Информацию о своих воевавших родственниках туда может загрузить любой человек, а с 7 февраля по 31 мая 2020 года этому благому делу можно помочь и через «Почту России», пишет aif.ru.

Фотографии и письма военных лет будут принимать в каждом почтовом отделении, даже самом небольшом, и направлять в управления федеральной почтовой связи для сканирования и загрузки в базу «Дороги памяти», а затем — возвращать владельцам. Кроме того, в отделениях разместят информационные материалы о проекте с указанием QR-кода. Отсканировав его, можно попасть на страницу сайта и самостоятельно загрузить материалы в базу.

Такое внимание к проекту «Дорога памяти» со стороны «Почты России» — один из способов почтить собственную историю. Во время Великой Отечественной войны почта была жизненно необходимым связующим звеном между фронтом и тылом. За годы войны почтальоны доставили более 10 млрд писем и почти 23 млн посылок. Фронтовые треугольники — письма без конвертов и почтовых марок — доставлялись адресатам бесплатно и стали олицетворением надежды на то, что близкий человек жив. Доставка писем на фронт стала одной из важнейших — и труднейших — задач: письма и газеты переправлялись даже в зоны самых жарких боевых действий. За проявленную отвагу и мужество более 300 связистов получили звание Героя Советского Союза.

Почта продолжает «работать для фронта» и сейчас. К 75-летию Победы «Почта России» создает собственную «Почтовую книгу Победы», в которой содержится более 60 историй о почтальонах военных лет. Активисты Молодежного совета «Почты России» встречаются с ветеранами Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Коми, Пскова, Новгорода, Архангельска и Калининграда, слушают и записывают их истории, сохраняя воспоминания о годах военной и послевоенной службы.

«Почта России» также присоединилась к международному проекту «Поклон кораблям Великой Победы», который в 2020 году реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Задача этого проекта — увековечить память русских моряков, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, установить точные координаты затонувших кораблей и максимально сократить число тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. «Почта России» активно участвует в поиске их родственников, привлекая для этого почтальонов и почтовые отделения там, где моряки могли проживать до того, как ушли на фронт.