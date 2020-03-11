«Засосала опасная трясина»: в Уфе газель едва не утонула в луже посреди дороги

Напомним, что в башкирской столице погодные условия продолжают проверять уфимцев на прочность. Серьезный гололед, таяние снега уже принесли городу множество проблем – от ДТП на дорогах, до сломанных конечностей.

Водителям в ГИБДД посоветовали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, в мэрии Уфы советуют обращаться за помощью к спасателям , в это же время в травмпунктах больниц и поликлиник столицы фиксируют целые очереди.

К примеру, если в обычные дни за помощью в травматолого-ортопедический пункт 21-й больницы в Уфе обращаются в день по 60-80 человек, то 9 марта медучреждение посетили 116 человек, 87 из которых травмировались на улице. Всего в период с 1 по 9 марта врачи помогли 766 гражданам, 450 из них также получили увечья вне дома.