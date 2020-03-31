В Башкирии для больных коронавирусом подготовлено более 2 тысяч коек

По его словам, в настоящий момент в больницах подготовили 2635 коек инфекционного профиля. По словам руководителя региона среди заболевших новой коронавирусной инфекцией почти нет тех, кто был последнее время на территории России. В основном коронавирусом заболели те, кто прибыл из-за границы.

Напомним, что к настоящему момент зарегистрировано уже семь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией. Один новый случай зарегистрирован в Уфе, а второй в Кумерту. Только вчера заболеваний было пять.