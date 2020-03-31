В Башкирии зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 11:00 31 марта зарегистрировано уже семь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, вчера было зарегистрировано пять случаев. Два новых были обнаружены в Уфе и Кумертау. Также известно, что из больницы была выписана первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Стационарное лечение проходило с 21 по 31 марта. К текущем моменту результат анализа отрицательный.