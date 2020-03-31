В Башкирии уже выписали одну пациентку, излечившуюся от коронавируса
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров
Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил о том, что одна пациентка, которая была ранее госпитализирована с диагнозом «Заражение новой коронавирусной инфекцией» выписана, поскольку полностью выздоровела.
- Первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные заражённые также чувствуют себя нормально, - уточнил Радий Хабиров.
При этом число пациентов. госпитализированных с заражением коронавирусом, к сожалению, не изменилось. К ним присоединилась еще одна жертва - сестра студента, который прибыл из Франции с учебы 15 марта, и оказался заражен коронавирусом.
Радий Хабиров предупредил, что, по мнению экспертов, в республике в ближайшее время ожидается резкий рост числа зараженных. Это неизбежно. Поэтому с 20.00 сегодняшнего дня в республике введен режим полной самоизоляции. Жителям республики рекомендовано находиться дома и покидать жилище только в случае острой необходимости - для визита в продуктовый магазин, в аптеку или к врачу.