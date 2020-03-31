В Башкирии уже выписали одну пациентку, излечившуюся от коронавируса

Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил о том, что одна пациентка, которая была ранее госпитализирована с диагнозом «Заражение новой коронавирусной инфекцией» выписана, поскольку полностью выздоровела.

- Первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные заражённые также чувствуют себя нормально, - уточнил Радий Хабиров.

При этом число пациентов. госпитализированных с заражением коронавирусом, к сожалению, не изменилось. К ним присоединилась еще одна жертва - сестра студента, который прибыл из Франции с учебы 15 марта, и оказался заражен коронавирусом.