В Уфе родители заступились за школу, в которой выпустили календари с Моргенштерном

— Данная мама 30 ноября состояла в группе с учителем и родителями и эту информацию видела. Удалилась она из группы 6 декабря. Я так понимаю для того, чтобы затеять данную историю. Как пишут в публикации о том, что она не знала, не видела и не слышала, это все обман и ложь. Данная мама имеет привычку скандалить, ругаться, выяснять отношения, заявила Олеся Есипова.