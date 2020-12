В Уфе родители заступились за школу, в которой выпустили календари с Моргенштерном

В редакцию Mkset обратилась член родительского комитета Олеся Есипова из школы, которую ранее уфимка Гульназ Галямова обвинила в нарушении своих прав. Женщина решила рассказать о том, как все было на самом деле.

Напомним, жительница Уфы Гульназ Галямова заявила, что намерена обратиться к юристу из-за сделанного школой новогоднего календаря. На фото изображен её сын с популярным музыкантом из Уфы Моргенштерном. При этом женщина уверяет, что её разрешение никто не спрашивал, дизайн календаря с родителями не согласовывали. Во время подготовки материала до школы дозвониться не удалось. Тем не менее, распространившаяся в соцсетях и СМИ жалоба возмутила членов родительского комитета. По словам Олеси Есиповой, 30 ноября классный руководитель выложила в группу информацию о том, что дети будут фотографироваться на календари. Также в родительском чате были представлены всевозможные варианты, как и с кем можно сфотографироваться и сколько это будет стоить. Photo: Олеся Есипова — Данная мама 30 ноября состояла в группе с учителем и родителями и эту информацию видела. Удалилась она из группы 6 декабря. Я так понимаю для того, чтобы затеять данную историю. Как пишут в публикации о том, что она не знала, не видела и не слышала, это все обман и ложь. Данная мама имеет привычку скандалить, ругаться, выяснять отношения, заявила Олеся Есипова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter