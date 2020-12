Мать уфимского школьника возмутилась новогодним календарем с фотографией Моргенштерна

Жительница Уфы Гульназ Галямова намерена обратиться к юристу из-за сделанного школой новогоднего календаря. На фото изображен её сын с популярным музыкантом из Уфы Моргенштерном.

— Вот такой «сюрприз» подарили со школы на Новый 2021 год с тремя шестерками на лбу у Моргенштерна... еще и за наши кровные, возмущается женщина. По словам Гульназ, никакого согласия, как законный представитель своего ребенка, она не давала. Перед печатью фото родителям не предоставили договор с описанием условий услуг, не предложили варианты дизайна для календарей. К слову, оперативный комментарий от представителя школы Mkset получить не удалось. — Школа не идет на контакт. В тот день во время фотосессии просто не пустили в школу. Что это школа себе позволяет? задается вопросом уфимка.

