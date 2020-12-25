Участница шоу «Давай поженимся» исполнила необычный кавер на песню Моргенштерна

По правилам шоу каждая девушка, потенциальная невеста, должна приготовить и показать жениху свой сюрприз. Одна из участниц спела новогоднюю песню, другая показала балетный номер. Чтобы поразить своей оригинальностью, третья девушка решила пригласить свою подругу, которая под аккомпанемент исполнила песню «Кадиллак».