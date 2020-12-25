Участница шоу «Давай поженимся» исполнила необычный кавер на песню Моргенштерна

Участница шоу «Давай поженимся» исполнила необычный кавер на песню Моргенштерна

Вчера, 19:03ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне, 24 декабря, в эфире Первого канала состоялась премьера свежено выпуска шоу «Давай поженимся». В нем принял участие рэп-исполнитель из Уфы Алишер Моргенштерн. Он помогал своему другу и коллеге Славе Марлоу выбрать невесту из трех кандидаток.

По правилам шоу каждая девушка, потенциальная невеста, должна приготовить и показать жениху свой сюрприз. Одна из участниц спела новогоднюю песню, другая показала балетный номер. Чтобы поразить своей оригинальностью, третья девушка решила пригласить свою подругу, которая под аккомпанемент исполнила песню «Кадиллак».

Молодые музыканты, авторы этого произведения, оценили выступление и сказали, что голос у девушки очень завораживающий. Однако и это не помогло. Битмейкер Слава Марлоу выбрал в невесты другую девушку.

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