Павлин в ТЦ, призрак в квартире и новый отец Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии сегодня, 25 декабря.

По постоянного запаха гари страдают жители села Мраково Кугарчинского района Башкирии. Как выяснилось, там уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему. Ранее они обвиняли в поджоге свалки регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения. Запутанная история в материале Mkset. Жители села Мраково в Башкирии жалуются на горящую три недели свалку Сегодняшний день посетители Lifestile-центра «Башкирия» в Уфе запомнят надолго. Пришли за покупками, а наткнулись на павлина. Покупатели заметили свободно разгуливающую птицу. Как выяснилось, павлин ушёл из расположенного в торговом центре зоопарка. Посетители ТЦ опубликовали фото, на которых павлин непринужденно ходит по залу и рассматривает витрины. Посмотрите, это забавно. Из зоопарка в торговом центре Уфы сбежал павлин Своим самым страшном кошмаром поделилась уфимка под ником lera.karavaika в соцсети Tik-tok. Девушка уверяет, что в ее квартире живет призрак. Доказательства она сняла на видео и выложила ролик в интернет, который стал вирусным и за сутки набрал около одного миллиона просмотров. Уфимка запечатлела на видео призрака в собственной квартире Общественники начали выступать против министра образования Айбулата Хажина. Иван Апаев создал петицию за его отставку. Авто указывает, что Хажин провалил дистанционное обучение в республике. Кроме того, Иван Апаев утверждает, что министр пытался «съехать», назвав фотографии школьников в коровнике фейком. Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся» В Башкирии создали петицию за увольнение министра образования Айбулата Хажина Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся» несмотря на то, что на этом шоу обычно ищут вторую половику. Ведущая программы Лариса Гузеева удивилась сходством внешности Моргенштерна с ведущим программы «Модный приговор» Александром Васильевым. Они предположили, что могут являться родными отцом и сыном и провели ДНК-тест.

