Павлин в ТЦ, призрак в квартире и новый отец Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Павлин в ТЦ, призрак в квартире и новый отец Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: скриншот программы "Давай поженимся"
Главные новости Уфы и Башкирии сегодня, 25 декабря.

По постоянного запаха гари страдают жители села Мраково Кугарчинского района Башкирии. Как выяснилось, там уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему. Ранее они обвиняли в поджоге свалки регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения. Запутанная история в материале Mkset.

Сегодняшний день посетители Lifestile-центра «Башкирия» в Уфе запомнят надолго. Пришли за покупками, а наткнулись на павлина. Покупатели заметили свободно разгуливающую птицу. Как выяснилось, павлин ушёл из расположенного в торговом центре зоопарка. Посетители ТЦ опубликовали фото, на которых павлин непринужденно ходит по залу и рассматривает витрины. Посмотрите, это забавно.

Своим самым страшном кошмаром поделилась уфимка под ником lera.karavaika в соцсети Tik-tok. Девушка уверяет, что в ее квартире живет призрак. Доказательства она сняла на видео и выложила ролик в интернет, который стал вирусным и за сутки набрал около одного миллиона просмотров.

Общественники начали выступать против министра образования Айбулата Хажина. Иван Апаев создал петицию за его отставку. Авто указывает, что Хажин провалил дистанционное обучение в республике. Кроме того, Иван Апаев утверждает, что министр пытался «съехать», назвав фотографии школьников в коровнике фейком.

Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся» несмотря на то, что на этом шоу обычно ищут вторую половику. Ведущая программы Лариса Гузеева удивилась сходством внешности Моргенштерна с ведущим программы «Модный приговор» Александром Васильевым. Они предположили, что могут являться родными отцом и сыном и провели ДНК-тест.

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