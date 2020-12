Моргенштерн попытался найти другу невесту-девственницу на программе «Давай поженимся»

Накануне в эфире Первого канала показали новый выпуск шоу «Давай поженимся». Известный битмейкер Слава Марлоу при помощи шоу решил найти себе спутницу жизни. А помогал ему в этом друг и коллега Алишер Моргенштерн.

По формату программу жених должен выбрать себе невесту из трех кандидаток. Первая девушка Надежда является блогером. Она удивила популярных артистов новогодней песней. Вторая невеста родом из Японии. Девушка Марина работает балериной. Она решила во время шоу продемонстрировать свои способности в качестве сюрприза. Третьей кандидаткой стала девушка студентка Александра. Она рассказала о своих прошлых отношениях с мужчиной, который был старше нее на 17 лет. Рэпер из Уфы Моргенштерн у каждой из кандидаток спрашивал, невинна ли она. Двое девушек ответили положительно, а одна из них честно призналась, что не является девственницей. В конце программы Слава Марлоу выбрал невесту из Японии, объяснив это тем, что ему очень нравится культура этой страны. Напомним, в этом же выпуске Алишер нашел своего, якобы, звездного отца. Ведущая программы Лариса Гузеева удивилась сходством внешности Моргенштерна с ведущим программы «Модный приговор» Александром Васильевым. Они предположили, что могут являться родными отцом и сыном.

