Моргенштерн попытался найти другу невесту-девственницу на программе «Давай поженимся»

По формату программу жених должен выбрать себе невесту из трех кандидаток. Первая девушка Надежда является блогером. Она удивила популярных артистов новогодней песней. Вторая невеста родом из Японии. Девушка Марина работает балериной. Она решила во время шоу продемонстрировать свои способности в качестве сюрприза. Третьей кандидаткой стала девушка студентка Александра. Она рассказала о своих прошлых отношениях с мужчиной, который был старше нее на 17 лет.