В Башкирии восемь семей могут стать «бомжами» из-за «Камаза»

Жители Туймазов обратились к депутату башкирского парламента с просьбой о помощи, их могут выселить.

Восемь туймазинских семей уже два года просят разные инстанции о содействии в остановке их выселения из бывшего пожарного депо в Туймазах недалеко от завода автобетоновозов. Они проживают на втором этаже здания, в котором нижняя часть – технические помещения, а верхняя – жилая.

Собственник объекта – ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» ОАО «Камаз» через суд потребовал жильцов освободить занимаемый этаж, так как предприятие приватизировало объект в 2012 году. Жильцы считают, что здание оформлено в собственность с нарушениями. Администрация района встала на защиту граждан, представляла их интересы в суде общей юрисдикции. Туймазинский межрайонный суд отказал в выселении людей. Однако Верховный суд республики вынес решение в пользу АО «Камаз». В прошлом году собственник этого помещения отключил тепло жильцам, среди которых, дети, инвалиды и пенсионеры, межрайонная прокуратура вмешалась и тепло дали, но платить за него приходится много. Судебные тяжбы еще продолжаются, но жильцы там уже на птичьих правах.

– Мы в отчаянии, – сообщил недавно на приеме граждан у депутата Курултая-Госсобрания РБ Рамиля Бигнова инвалид А. – В прошлом году мы зимовали без отопления. Новый собственник утверждает в судах, что мы сами заселились туда, сами прописались, хотя направления на заселение нам выдавались официально давно. Собственник привез из Москвы комиссию, которая признала депо нежилым помещением вместе с живущими там в благоустроенных квартирах людьми. На суде юристы «Камаза» заявляли, что депо действующее, хотя пожарных машин там давно нет. Также говорилось, что моя прописка недействительна, хотя я живу там с супругой с 1995 года.

– Почему, когда новый собственник здания начинал приватизацию депо в 2012 году, он не предупредил об этом нас, администрацию района? – говорит второй жилец «пожарки». – Нас включили бы в жилищную очередь, какие-нибудь льготные жилищные госпрограммы. Возможно, за 5 лет подыскали бы общежитие и что-нибудь придумали. Зачем завод автобетоновозов ОАО «Камаз», в чьем ведении находилось депо, заключил с нами в 2005 году договоры соцнайма? Ведь помещение якобы нежилое. Сейчас мы бомжи.

– Это очень сложное дело, и мы подключим своих юристов, которые примут участие в сопровождении кассации, – сообщил Рамиль. – Также подготовим обращение к генеральному директору ПАО «Камаз» Сергею Когогину с просьбой передать помещение депо в собственность муниципалитета. Будем ходатайствовать сделать это, несмотря на результат судебных слушаний.