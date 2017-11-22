Ленара Иванова: Реализация семейной политики ляжет на центры семьи и глав

В Уфе проходит региональное совещание "Межведомственное взаимодействие в интересах семьи".

На совещание собрались представители муниципалитетов и разных ведомств. Перед ними выступила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Она вкратце рассказала о механизме взаимодействия при реализации семейной политики в регионе.

- Координировать работу будут координационные муниципальные советы, в составе которых будут работать центры "Семья", - отметила министр. - А нести ответственность за итоги реализации семейной политики будут нести главы муниципалитетов и поселений.