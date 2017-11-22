Ленара Иванова: Реализация семейной политики ляжет на центры семьи и глав
На совещание собрались представители муниципалитетов и разных ведомств. Перед ними выступила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Она вкратце рассказала о механизме взаимодействия при реализации семейной политики в регионе.
- Координировать работу будут координационные муниципальные советы, в составе которых будут работать центры "Семья", - отметила министр. - А нести ответственность за итоги реализации семейной политики будут нести главы муниципалитетов и поселений.
Ленара Иванова предупредила, что будут внесены новые критерии оценки эффективности работы глав администраций, и это должно стимулировать хорошую работу по реализации семейной политики.Также она обратила внимание на новый ресурс семьярб.рф, который будет обновляться.