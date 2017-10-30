В башкирском городе Туймазы улица Чапаева снова стала «смертельной»

Сегодня в 8.30 на улице Чапаева в городе Туймазы легковой автомобиль под управлением молодого водителя сбил бабушку с внуком.

Пенсионерка скончалась, 6-летний малыш – в больнице. Водитель – дышит в трубочку. Ранее Медиакорсеть сообщала о ДТП, теперь передаем подробности.

Будучи членом муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения, я наблюдал и читал в сводках, как в 2012-2013 годах на этой же улице Чапаева, возле магазина «Магнит» на нерегулируемом пешеходном переходе ежегодно сбивали 3-4-х пешеходов.

В 2015 году здесь по жалобам жителей близлежащих домов установили «лежачий полицейский». Наезды на пешеходов сократились почти на 90%. Однако вскоре на улице Чапаева отремонтировали дорогу. «Лежачего полицейского» ликвидировали, а транспортный поток стал более интенсивным.

Ситуация трагична и типична одновременно: как только начинается ремонт дорог и исчезают колдобины, жители соседних домов уже понимают, чем это для них может кончиться. Скорости машин резко возрастают. Сумерки, наледь или снегопад - и первыми в зону риска попадают малыши. Ведь дорога - ровная как стол. Сам лично стоял на этом переходе и видел, как никто не хотел даже притормаживать перед зеброй.

После сегодняшнего случая к журналистам обратились два пенсионера, попросившие ввести закон (правило, приказ) о том, чтобы вместе с ремонтом дорог сразу закладывать в смету и «лежачих полицейских», иначе под колеса попадут дети. Как бы это ни звучало, но уровень правового нигилизма и степень безответственности молодых водителей до 35 лет (именно они допустили большинство наездов в Туймазинском районе) очень высоки.

«Лежачий полицейский» – сегодня порой становится единственным стимулом сбросить скорость легкового автомобиля. И предложение пенсионеров не лишено здравого смысла.