В России предложили сделать детские выплаты к школе ежегодными

В России предложили сделать детские выплаты к школе ежегодными
В России предложили сделать детские выплаты к школе ежегодными
Вчера, 17:26ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Счетная палата предложила выплачивать семьям с детьми 20 тыс. руб. к школе.

Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Об этом сообщает РБК.

Размер предполагаемого пособия — 20 тыс. руб., выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. Расходы федерального бюджета на такие выплаты может составить около 60 млрд руб. в год. Согласно расчетам ведомства, сборы мальчика в школу обходятся родителям в 19,3 тыс. руб., девочки — в 23,8 тыс. руб.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544,3 тыс. руб., на второго — 719,2 тыс. руб. Со следующего года получать материнский капитал смогут отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей.

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