В России классные руководители будут получать дополнительные выплаты

Напомним, что с этого учебного года кураторы более 100 тыс. бюджетных учебных групп в учреждениях СПО уже получают ежемесячную выплату в 5 тыс. руб. Так власти рассчитывают поддержать педагогов колледжей и техникумов, которые несут дополнительную нагрузку.