В России классные руководители будут получать дополнительные выплаты

В России классные руководители будут получать дополнительные выплаты
В России классные руководители будут получать дополнительные выплаты
25 сентября, 18:56Общество
Размер выплаты составит 5 тысяч рублей.

Классные руководители в школах и кураторы групп среднего профессионального образования получат дополнительные выплаты — по 5 тыс. руб. Об этом сообщает издание «Педсовет» со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Для таких целей в проекте бюджета на 2022–2024 годы заложено 263 млрд руб. Планируется, что допвыплаты получат более 915 тыс. человек. Дополнительное финансирование в 185 млрд руб. власти собираются выделить на горячее питание учеников младших классов — всего для 7,3 млн школьников.

Напомним, что с этого учебного года кураторы более 100 тыс. бюджетных учебных групп в учреждениях СПО уже получают ежемесячную выплату в 5 тыс. руб. Так власти рассчитывают поддержать педагогов колледжей и техникумов, которые несут дополнительную нагрузку.

выплаты
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