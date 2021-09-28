Владимир Путин анонсировал новые выплаты силовикам

Владимир Путин анонсировал новые выплаты силовикам
Владимир Путин анонсировал новые выплаты силовикам
Сегодня, 18:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Таким образом будет сокращен разрыв между доходами сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минобороны.

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение денежного довольствия сотрудникам ФСИН, МВД, Федеральной таможенной службы и Росгвардии. Об этом сообщает «Бизнес-газета».

По словам президента, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Планируется, что таким образом будет сокращен разрыв между доходами сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минобороны, образовавшийся за последние годы.

Также в 2023 году военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов планируется повысить темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно.

Напомним, летом Владимир Путин выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше уровня инфляции в 2022–2023 гг. и пообещал единовременную выплату в 15 тыс. руб. в этом году как военнослужащим, так и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

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