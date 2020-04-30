В пригороде Уфы закроют на ремонт железнодорожный переезд

Под Уфой будет временно перекрыт для движения железнодорожный переезд в Зинино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В предоставленной информации сообщается, что движение автомобилей перекроют всего на пару дней, ограничение должны снять уже сегодня, 30 апреля. Причина была в том, что в этом месте запланирован ремонт железнодорожных путей.