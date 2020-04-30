В пригороде Уфы закроют на ремонт железнодорожный переезд
30 апреля, 11:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Подробности о перекрытии сообщили в администрации Уфы.
Под Уфой будет временно перекрыт для движения железнодорожный переезд в Зинино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
В предоставленной информации сообщается, что движение автомобилей перекроют всего на пару дней, ограничение должны снять уже сегодня, 30 апреля. Причина была в том, что в этом месте запланирован ремонт железнодорожных путей.
В администрации Уфы попросили жителей города заранее планировать свой маршрут и вместо переезда использовать тоннель, который расположен в створе улицы Роз и Ракитовой.
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