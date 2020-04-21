Не опять, а снова: «золотой» участок трассы «Уфа-Аэропорт» ждет очередной ремонт

Проект реконструкции обсудили на Стройчасе в правительстве республики. Напомним, что с 1 апреля 2020 года 8 километров дороги – от пересечения с трассой М5 до развязки с подъездной дорогой к аэропорту принадлежит Федеральному управлению автомобильных дорог «Приуралье». Теперь на этом участке хотят увеличить пропускную способность и благоустроить его.

Глава региона желание федеральных специалистов поддержал – проект, по его словам, надо сделать «качественно и красиво, продумать разные варианты».

Напомним, что ранее, согласно данным СПАРК, этот участок дороги весной 2019 года ремонтировали на сумму 291,84 млн рублей.

Отметим, что именно этот участок дороги в башкирской столице является одним из самых затратных по эксплуатации. Согласно сведениям госзакупок, ежегодно бюджет выделяет на ремонт этой дороги от 100 до 200 млн рублей.

Осенью 2017 года трассу ремонтировали за 143,27 млн руб. Большая часть этой суммы – 112,71 млн руб – выделялась из федерального бюджета, еще 26,26 млн руб – из бюджета Башкирии, оставшиеся – 4,3 млн руб. – из бюджета города. В 2017 году гарантийный срок эксплуатации верхнего слоя дорожного покрытия также должен был составить 4 года.

Перед саммитами ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году эту трассу ремонтировали за 219 млн руб. Позднее стало известно, что администрация города не приняла работы по гарантийному ремонту дорог.

Как ранее сообщали СМИ, с 2012 по 2015 годы на ремонт трассы Уфа-аэропорт было выделено около 1,5 млрд руб.