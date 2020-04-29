В Башкирии перекроют движение из-за ремонта в Янаульском районе

В Янаульском районе перекрытие запланировано с 8:00 29 апреля до 1 мая, ориентировочно дорога будет открыта в этот день в 21:00.

В пресс-службе госкомитета по транспорту, что перекрытие запланировано в связи с ремонтом через реку Каймашынка в районе села Истяк.