В Башкирии перекроют движение из-за ремонта в Янаульском районе
29 апреля, 11:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ
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Перекрытие в районе запланировано в связи с ремонтом моста.
В Янаульском районе перекрытие запланировано с 8:00 29 апреля до 1 мая, ориентировочно дорога будет открыта в этот день в 21:00.
В пресс-службе госкомитета по транспорту, что перекрытие запланировано в связи с ремонтом через реку Каймашынка в районе села Истяк.
Жителей Башкирии попросили в случае вопросов звонить в диспетчерскую Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00, а также в Службу спасения - 112.
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