На ремонт дорог и мостов в Башкирии нужно 100 млрд рублей, которых нет

Накануне, 27 апреля, на оперативном совещании правительства РБ, выступил с докладом председатель Госкомтранса Башкирии Алан Марзаев.

На сегодняшний день в Башкирии, по самым скромным подсчетами пребывают в аварийном состоянии 45% региональных и межмуниципальных дорог и 149 мостов. Все они остро нуждаются в ремонте либо реконструкции.

По словам чиновника, ремонт дорог и мостов региона требует свыше 100 млрд рублей, но подобными свободными средствами бюджет Башкирии не располагает и не ждет пока особо ниоткуда больших поступлений на дорожные нужды.

При этом, по словам Алана Марзаева, общий объём средств, которые в 2020 году могут быть потрачены на дорожные нужды с учетом увеличения территориального заказа, достигает 22,9 млрд рублей. Причем в эту сумму заложено не только финансирование ремонта дорог и мостов, но и уборка снега, ямочный ремонт, нанесение разметки и прочие мелкие дорожные работы

Понятно, что при таком бюджете придется выбирать для ремонта наиболее приоритетные трассы и дороги. В ближайшие пару лет провести ремонт всех дорог региона точно не получится. Таким образом в текущем году запланирован ремонт 672 километра дорог (в том числе, участки автодорог Белорецк–Учалы–Миасс, Благовещенск–Павловка, Стерлитамак–Стерлибашево–Федоровка, Уфа–Нагаево), а также строительство, реконструкция и ремонт 25 мостов и одного подземного пешеходного перехода в Уфе (имеется в виду объект в районе Монумента Дружбы, который готов примерно на треть).