В федцентре динамику распространения коронавируса в Башкирии назвали успешной

В центре проанализировали прирост заболевших в республике по состоянию на 29 апреля. В Башкирии, по информации центра, ежедневный прирост соответствует показателю удвоения числа инфицированных за прошедшие пять дней.

«Для сравнения, в середине апреля двукратный рост заболевших коронавирусом происходил каждые три дня. Снижение показателей позволяет с осторожностью говорить о первых успехах в борьбе с коронавирусом в регионе», – посчитали аналитики, отметив, что ситуация по-прежнему остается очень сложной.