В России есть риск второй волны эпидемии коронавируса

По его словам, смягчать карантинные меры нужно осторожно ввиду высокого риска второй волны эпидемии:

— Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь, это риск для здоровья людей для экономики. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения.

Песков подчеркнул, что страна смогла избежать «итальянский сценарий» развития эпидемии за счет жестких мер, включая и режим самоизоляции. По его словам, темпы прироста случаев заражения переместились из Москвы в регионы, несмотря на то, что столица по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных.

Напомним, что в ходе совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России президент объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Сейчас в России зарегистрировано 106 тыс. случаев заболевания коронавирусом.