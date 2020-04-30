В Башкирии количество заболевших коронавирусом резко увеличилось до 766 человек

В Башкирии за сутки резко увеличилось количество заболевших. Такая цифра по числу новых зарегистрированных случаев в мониторинге наблюдается в первые – плюс 75 человек.

Всего к текущему моменту с новой инфекцией COVID-19 зарегистрировано в республике 766 человек. Башкирия по числу новых случаев заболевания оказалась на 13-м месте по России.

Всего в стране за сутки подтверждена инфекция у 7 099 заболевших в 85 регионах, с начала пандемии коронавируса выявлено 106 498 случаев заболевания.