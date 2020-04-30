В Башкирии количество заболевших коронавирусом резко увеличилось до 766 человек
Данные о заболеваемости коронавирусом в регионе предоставили из федерального центра
В Башкирии за сутки резко увеличилось количество заболевших. Такая цифра по числу новых зарегистрированных случаев в мониторинге наблюдается в первые – плюс 75 человек.
Всего к текущему моменту с новой инфекцией COVID-19 зарегистрировано в республике 766 человек. Башкирия по числу новых случаев заболевания оказалась на 13-м месте по России.
Всего в стране за сутки подтверждена инфекция у 7 099 заболевших в 85 регионах, с начала пандемии коронавируса выявлено 106 498 случаев заболевания.
Напомним, что по состоянию на вчерашний день, по официальным данным, коронавирусом болел 691 человек. Вчера, 29 апреля, в тяжелом состоянии находился 31 больной – 11 человек на ИВЛ, в удовлетворительном – 118 человек, в состоянии средней тяжести – 208 человек. О том, какая ситуация сложилась сегодня, станет известно чуть позже.