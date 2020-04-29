Глава Башкирии пообещал увеличить количество тестов на коронавирус в регионе

Руководитель региона написал на своей странице пост, в котором сообщил о решении наращивать количество тесто на коронавирусную инфекцию. Хабиров заявил, что принял решение в пользу высокой выявляемости, чтобы не рисковать жизнями.

«Истина здесь простая: больше тестируешь – больше выявляешь рост заболеваемости, при этом, соответственно, «портишь статистику». Но для себя я с самого начала решил, что главное – здоровье людей и стремление способствовать скорейшему прекращению эпидемии», – прокомментировал он свое решение.

Глава отметил, что в настоящий момент республика – пятая по количеству тестов и хочет улучшить эти показатели, несмотря ни на что. Радий Хабиров заявил, что не собирается скрывать количество инфицированных и уверен, что чем больше будет вскрыто случаев заболевания, тем быстрее остановят вирус.