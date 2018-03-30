Как простому уфимцу в одночасье стать мультимиллионером

37 459 рублей я заработал буквально за полторы минуты. Если перевести это в стандартный восьмичасовой рабочий день, то получится почти 12 миллионов рублей. В день! В месяц это более 251 миллион рублей. Аж руки затряслись от неожиданно свалившегося богатства и предвкушения того, какому мотовству я предамся, швыряя деньги направо и налево.

Да, ладно!. Не поверив собственному счастью, я пересчитал еще раз: все верно – 251 миллион рублей в месяц.

Ну, это, конечно же, все понарошку. На днях многие уфимцы, сами того не ожидая и ничего не подозревая, оказались участниками беседы (конференции) во ВКонтакте. Всех их туда "пригласил" Павел Ксенофонтов, уфимец, известный своей общественной деятельностью в рамках движения «АнтиКроношпан». Позднее оказалось, что его аккаунт в соцсети взломали, он никого никуда не приглашал. Вообще во ВКонтакте в последнее время ежедневно сотни и тысячи страниц взламывают мошенники.

И вот всем этим людям, якобы приглашенным Павлом, предлагалось разбогатеть на пустом месте. Буквально. Суть «бизнеса» следующая. По версии мошенников, большинство сайтов в мире покупают трафик и продавая им свой собственный трафик, можно неплохо заработать. Пройдя по ссылке, система предложила мне для начала «оценить» мой трафик. Я нажал на кнопку – чего бы не оценить. Правда, что под этим понималось, не объяснялось.

Спустя примерно полминуты система сообщила мне, что множество мировых сайтов готово купить мой трафик и предложила мне заработать на этом. А чего ж не заработать: трафик на работе безлимитный, читай ничейный, а если за счет чужого еще и деньжат поднять можно – ну это же так по-нашему! Короче, я нажал на кнопку.

И получил результат: система что-то считала не больше минуты и сообщила, что меньше чем за полторы минуты общего времени я заработал более 37 тысяч рублей. И что эти деньги можно забрать вот прямо хоть сейчас. Правда, сначала нужно оплатить услуги платформы в размере 0,4% от заработанной суммы, что составляет 149 рублей с копейками. Ну это ж такая мелочь!

Конечно, я ничего никуда не платил, потому что прекрасно понимаю, о чем идет речь: это обычная форма мошенничества, рассчитанная на людей, падких на халяву и возможность быстро «разбогатеть». Таких, к сожалению, в наше время немало, как, впрочем, и всегда. Про таких людей еще кот Базилио с подругой Алисой пели.

Ну не прекрасно ли это? Фото: mkset.ru

Сразу предупредим тех, кто сам захочет попытать счастья. Если вы все-таки решите вывести свои «честно заработанные» деньги, заплатив процент (у вас тоже выйдет небольшая сумма, рублей 150), вы потерпите фиаско. Потому что вам для продолжения процедуры вывода «собственных» денег, придется «активировать» счет. Это еще пара-тройка сотен рублей.

Платформа предложит вам нанять персонального финансового помощника, закрепленного только за вами – еще 800 с лишним рублей. Заплатить придется – это предложение из тех, от которых невозможно отказаться, ведь вам нужно дойти до конца.

На следующем этапе вдруг выяснится, что ваша платежная система, оказывается не поддерживается платформой. И совершенно не важно, какую платежную систему вы используете – интернет-кошелек, VISA, Mastercard или любую другую. Везде работает, а вот тут не работает, придется применять ручной вывод.

Перечитайте еще раз последние два слова и попробуйте визуализировать этот процесс. Ручной вывод. Электронных денег. Получается? Вот и у меня не получается понять, что такое этот самый ручной вывод денег с моего электронного счета. Судя по заработанным суммам, это и есть – грести деньги лопатой.

- Вот знаете, мой отец всегда говорил так: деньги нельзя найти или выиграть, их можно только заработать. И я этого принципа придерживаюсь. Поэтому в подобных вещах не участвую и вам не советую, – сказал уфимец Павел Ксенофонтов, со взломанного аккаунта которого и были включены многие пользователи соцсети в эту "заманчивый" чат.

Честные финансовые пирамиды

Личный менеджер, судя по всему, поможет вам грести деньги лопатой, выводя их вручную Фото: mkset.ru

Разного рода финансовые мошенничества, типа пирамиды – детище не Сергея Пантелеевича, они были до него, они остались и после, и стало их гораздо больше. Правда, они уже не такие масштабные, как детище великого комбинатора и любителя бабочек. Да и живем мы в 21 веке, все делается посредство интернета. Биткойны вот еще появились. Расскажу о своих двух опытах: положительном и отрицательном.

На просторах Telegram подписался через приятеля на одну группу с красивым женским именем в названии Trinity. Здесь предлагали также быстро разбогатеть. Схема следующая. Вкладываете минимум 10 долларов США и забываете про них – это невозвратный депозит.

Но каждый день вы будете получать 3,33% от суммы своего невозвратного депозита. За месяц это будет примерно 100%. Эти деньги можно реально вывести – я выводил на свою обычную стандартную «визовскую» карту.

Потом снова и снова. Так вот, мой эксперимент длился месяца 4 или 5, точно не помню. Соответственно, столько раз я «прокрутил» свой депозит, многократно вернув первоначально вложенные 10 долларов. Многократно – потому что за эти месяцы, начисляемые проценты я реинвестировал, сумма невозвратного депозита постоянно увеличивалась, как и сумма выводимых процентов.

Если бы я первоначально вложил не 10, а, скажем, тысячу долларов или даже несколько, то сумма рублевого эквивалента богатства была бы значительно больше нескольких десятков, которые я заработал. А еще реферальные отчисления. Это дополнительные проценты за каждого приведенного в систему участника: примерно 30% от суммы, которую «новичок» внесет.

Так вот. Это так называемые «честные» пирамиды. Ну, с натяжкой, конечно. Потому что все участники понимают, что это финансовая пирамида и что она рано или поздно, а скорее, рано рухнет. И задача минимум для каждого – вернуть хотя бы свое. А задача максимум – заработать по максимуму. Да, за счет других, кому меньше повезло – но это их проблема, их никто не заставлял.

Конечно, есть люди, которые верят тому, что основатели таких финансовых пирамид говорят, что ваши средства вкладывают в торговлю криптовалютами («крипту» сейчас вообще упоминают по поводу и чаще без повода) или даже в разработку только что открытого месторождения золота/алмазов в Африке или Антарктиде. Удивительно, но да – есть люди, которые этому верят. Но большинство все-таки понимает: они участвуют в финансовой пирамиде, которая скоро рухнет. Обычно это не больше полугода, чаще раньше.

И вот тут сразу совет: если решили попытать счастья-несчастья, обратите сразу внимание на количество участников пирамиды. Если их мало – значит финансовая пирамида еще в зачатке и у вас, возможно, есть шанс. Если участников много, они довольно давно общаются в чатах, перезнакомились друг с другом, это верный сигнал: скоро конец.

Теперь об отрицательном опыте. В другой пирамиде, тоже интернетовской, но уже не в Telegram, я решил попытать финансового счастья вскоре после ее создания, то есть тогда, когда шанс еще как будто бы был. Ничего подобного: организаторы собрали немного денег (вход стоил 20 долларов США) и закрылись.

Отсюда вывод: если вы хотите легко заработать в разного рода финансовых пирамидах, рассчитать вероятность выигрыша невозможно. Здесь критерий один: повезет или не повезет, все как в казино. Поэтому лучше спокойно и честно. Нервы уж точно целее будут.

Комментарий эксперта. Наш коллега журналист радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и финансовый эксперт Руслан Валиев подтвердил: это действительно финансовая пирамида. Однако по его мнению, тяга к халяве – явление свойственное всем, независимо от страны проживания. И, конечно, же влияет неоправданное доверие к мошенникам. Одной из главных причин такого необоснованного доверия является, главным образом, финансовая безграмотность населения.