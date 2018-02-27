В Уфе мошенники украли нефтепродукты на 60 млн рублей

Пятеро заключали договоры на поставку нефтепродуктов, не исполнив обязательства.

Четырех уфимцев и одного жителя Набережных Челнов осудили за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2014-2015 годах вышеуказанные лица заключали контракты на поставку нефтесырья на сумму более 60 миллионов рублей с нефтеперерабатывающими заводами Казахстана и Татарстана без реальной возможности поставки нефтепродуктов.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Суд приговорил их на срок от трех до пяти лет условно и обязал выплатить потерпевшим сумму причиненного ущерба.