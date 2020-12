Волшебные посланники Деда Мороза

Под занавес уходящего 2020-го «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») добавила волшебства в главный праздник года для ребят из детских домов, приютов и реабилитационных центров в регионах присутствия компании.

Около 12 тысяч сотрудников приняли участие в акции «Подарок Деда Мороза», собрав средства и подарки для более чем 1000 детей из 25 детских домов и приютов Башкирии, Ненецкого автономного округа и Тюменской области. В одном из подшефных учреждений компании — уфимском семейном центре «Вместе» — подарки вручили 28 декабря. По словам заместителя директора центра Елены Чиглинцевой, здесь в настоящее время временно живут 66 детей от 3 до 18 лет, пока не решится их дальнейшая судьба. Первоочередная задача центра — постараться вернуть детей в кровную семью, к родным и близким. — Детям в таком непростом положении очень важно внимание. Особенно в Новый год, потому что этот праздник всегда ассоциируется с чудесами, это время, когда самые близкие люди готовят сюрпризы. Поэтому поддержать ребят сейчас — бесценно. Мы сердечно благодарим всех наших добрых волшебников, которые каждый год нам помогают — и одеждой, и игрушками, и техникой. Photo: Артур Салимов Обычно эти праздничные мероприятия проходили в виде утренников с Дедом Морозом и Снегурочкой в актовом зале, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки ребята встретили волонтеров на улице перед корпусом центра. К приходу ребят волонтеры сложили красиво упакованные подарки в празднично украшенную пирамиду, так что даже во время хоровода дети не могли оторвать взглядов от манящих коробок. После короткого поздравления волонтеры раздали персональные подарки всем подопечным семейного центра. Также компания преподнесла в качестве новогоднего подарка учреждению бытовую технику. Как рассказала куратор волонтерского движения «Добрые Сердца» Екатерина Назаренко, акция проводится девятый год. Ребята заранее пишут письма деду Морозу с пожеланиями тех или иных подарков, и волонтеры из числа сотрудников компании стараются их реализовать при поддержке руководства компании. — Раньше мы устраивали новогодние утренники в актовом зале, сейчас мы дарим подарки на улице, но это не умаляет той радости, которую получают ребята, а нам — невыразимо приятно видеть в их глазах счастливые искорки. Надеюсь, и в этом году ребятам все понравится. Судя по тому, с какими горящими глазами ребята уносили подарки, они пришлись к сердцу. Напомним, в рамках акции «Подарок Деда Мороза» компания «Башнефть» приобретает новогодние подарки для детей (игрушки, сладкие подарки, одежда), а также необходимое оборудование, в т. ч. реабилитационное, спортинвентарь, техника и мебель в подшефные учреждения. В их числе — соцприют для детей и подростков Белокатайского района в поселке Ургала, филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Калтасинском районе в селе Кутерем, соцприют для детей и подростков в селе Табынское Гафурийского района, соцприют для детей и подростков «Изгелек» в г. Октябрьский, Старобаишский детский дом, Тюменский специализированный дом ребенка, детский дом в Нарьян-Маре, Отделение социальный приют для детей и подростков в Шаранском районе ГБУ РБ Западный МЦ «Семья», а также многодетная семья Дербеневых из Краснокамского района.

