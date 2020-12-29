Волшебные посланники Деда Мороза

Напомним, в рамках акции «Подарок Деда Мороза» компания «Башнефть» приобретает новогодние подарки для детей (игрушки, сладкие подарки, одежда), а также необходимое оборудование, в т. ч. реабилитационное, спортинвентарь, техника и мебель в подшефные учреждения. В их числе — соцприют для детей и подростков Белокатайского района в поселке Ургала, филиал реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Калтасинском районе в селе Кутерем, соцприют для детей и подростков в селе Табынское Гафурийского района, соцприют для детей и подростков «Изгелек» в г. Октябрьский, Старобаишский детский дом, Тюменский специализированный дом ребенка, детский дом в Нарьян-Маре, Отделение социальный приют для детей и подростков в Шаранском районе ГБУ РБ Западный МЦ «Семья», а также многодетная семья Дербеневых из Краснокамского района.