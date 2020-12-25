«Теплые сердца» башкирских нефтяников

— Спасибо, что компания столько внимания уделяет пенсионерам. Даже минутка внимания, ваша теплота и доброта дают впечатлений на весь год. Хочется пожелать, чтобы предприятие и вообще российская промышленность стабильно развивалась на благо всем. И чтобы новый год был добрым и позитивным, чтобы люди оттаяли душой, стали более внимательными друг к другу, — сказали Людмила Кокуркина и ее соседка Рита Файзуллина, также работавшая на заводе.