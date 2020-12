«Теплые сердца» башкирских нефтяников

Волонтёры «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») ежегодно проводят акцию «Ветеранам — тепло наших сердец». Ко дню Победы и Новому году нефтяники навещают ветеранов компании и поздравляют старших товарищей с праздниками.

В преддверии Нового года 100 активных волонтеров приехали к 135 ветеранам компании и вручили им подарочные наборы с персональным поздравлением от генерального директора ПАО АНК «Башнефть». Как подчеркивают сами волонтеры, для них это дело, к которому они подходят по велению души и сердца. Зачастую сотрудники компании навещают ветеранов и без праздничных поводов — просто так, поговорить. В условиях пандемии коронавируса волонтеры лишь поздравляют ветеранов и отдают им подарки, душевные беседы теперь — только по телефону. — Волонтерство для меня — это возможность помочь как детям, так и ветеранам. Приятно видеть их искренние эмоции и теплые улыбки, когда мы приходим, — поделилась впечатлениями Екатерина Назаренко, инженер-технолог ПАО «Уфаоргсинтез». — Это наша дань уважения всем, кто когда-то работал в компании, кто строил ее с нуля и поднял на такой высокий уровень. Эти небольшие подарки — наша возможность сказать, что мы помним и уважаем этих выдающихся людей, — считает аппаратчик синтеза ПАО «Уфаоргсинтез» Ирик Файрушин. Photo: Артур Салимов В числе ветеранов, которых поздравили работники «Башнефти» с наступающим Новым годом, — Герой Соцтруда, кавалер Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Евгений Шерстобитов, 40 лет жизни посвятивший Уфимскому заводу синтетического спирта. Будучи машинистом компрессорных установок, он стал одним из лучших рационализаторов завода. — Большое спасибо, это очень приятно. Спасибо, что не забываете, — тепло поблагодарил Евгений Шерстобитов волонтеров за подарок и поздравление. Также волонтеры доставили поздравительный набор Людмиле Кокуркиной. Уроженка Ленинграда, отчасти заставшая блокаду, она вместе с семьей в 1948 году переехала в Уфу. После выпуска из училища она более 30 лет проработала секретарем в отделе капитального строительства завода Синтезспирта, ныне — ПАО «Уфаоргсинтез». — Спасибо, что компания столько внимания уделяет пенсионерам. Даже минутка внимания, ваша теплота и доброта дают впечатлений на весь год. Хочется пожелать, чтобы предприятие и вообще российская промышленность стабильно развивалась на благо всем. И чтобы новый год был добрым и позитивным, чтобы люди оттаяли душой, стали более внимательными друг к другу, — сказали Людмила Кокуркина и ее соседка Рита Файзуллина, также работавшая на заводе. Photo: Артур Салимов Напомним, осенью этого года башкирские нефтяники навестили и поздравили с 75-летием Великой Победы 1400 участников ВОВ и тружеников тыла, трудившихся в нефтяной промышленности нашего региона.

