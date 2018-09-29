В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 29 сентября, погода в Башкирии будет прохладной и ветренной, в отельных районах республики пройдут дожди, местами умеренные, а юго-западный и западный ветер разбушуется ночью до 18-23 метров в секунду, днем ожидается 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3; +8 градусов, днем столбик термометра поднимется до +9; +14, по югу – до +18 градусов.

-На отдельных участках автодорог ожидается сильный туман: видимость снизится до 500-1000 метров, - сообщили в пресс-службе МЧС республики.