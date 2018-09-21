Погода в Башкирии на выходных - влажно, но тепло

В субботу, 22 сентября, ночью температура воздуха составит +1+6°C, но уже днем столбик термометра поднимется до +15+20°C.

В воскресенье, 23 сентября, погода будет чуть теплее - ночью +5+10°C, днем +17+22°C.

И в субботу и в воскресенье местами пройдут слабые дожди. Ветер будет северо-западным, умеренным.