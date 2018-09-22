В ближайшие пять дней в Башкирии установится теплая погода

Башгидрометцентр сообщает, что “бабье лето” на территории республики продлится недолго.

“Бабье лето” наступит благодаря влиянию западного антициклона. В это время вероятность осадков – небольшой.

После недолгого потепления снова начнется период дождей. По данным Гидрометцентра России, третья декада сентября в Башкирии будет теплой, на 2-3 градуса выше нормы.