В ближайшие пять дней в Башкирии установится теплая погода

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На смену дождям и похолоданию придет сухая и солнечная погода.
Башгидрометцентр сообщает, что “бабье лето” на территории республики продлится недолго.
“Бабье лето” наступит благодаря влиянию западного антициклона. В это время вероятность осадков – небольшой.
- Температура воздуха повысится к началу следующей недели ночью от +3,+8 до +7,+12 градусов, днем от +13,+18 до +18,+23, - сообщают в ведомстве.
После недолгого потепления снова начнется период дождей. По данным Гидрометцентра России, третья декада сентября в Башкирии будет теплой, на 2-3 градуса выше нормы.
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