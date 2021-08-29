Соцопросы: больше всего россияне экономят на еде и одежде

Эксперты Райффайзенбанка провели опрос среди жителей России о том, на чем больше всего экономят в стране. Оказалось, что 31% экономит на еде, 42% — на одежде и обуви, 17% — на медикаментах.
При этом в режиме постоянной экономии — каждый второй потребитель. Около 27% респондентов начали экономить в 2021 году из-за резкого роста цен.
По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, подобные настроения были отмечены и раньше — в качестве примера он приводит исследование Института социально-политических исследований РАН. Согласно аналитике, у 46% на еду с одеждой денег не хватало еще в 2020 году. И это немало говорит об экономическом эффекте единовременных выплат от президента.
При этом эксперт отмечает, что по данным аналитики стало меньше тех, кто считает, что «сегодня российское государство выражает и защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии», и выросло число россиян, утверждавших, что государство является выразителем интересов «всех граждан России».
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