Соцопросы: больше всего россияне экономят на еде и одежде

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, подобные настроения были отмечены и раньше — в качестве примера он приводит исследование Института социально-политических исследований РАН. Согласно аналитике, у 46% на еду с одеждой денег не хватало еще в 2020 году. И это немало говорит об экономическом эффекте единовременных выплат от президента.