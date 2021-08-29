Соцопросы: больше всего россияне экономят на еде и одежде

Соцопросы: больше всего россияне экономят на еде и одежде
Соцопросы: больше всего россияне экономят на еде и одежде
Вчера, 23:40ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Ситуация за последний год почти не изменилась.

Эксперты Райффайзенбанка провели опрос среди жителей России о том, на чем больше всего экономят в стране. Оказалось, что 31% экономит на еде, 42% — на одежде и обуви, 17% — на медикаментах.

При этом в режиме постоянной экономии — каждый второй потребитель. Около 27% респондентов начали экономить в 2021 году из-за резкого роста цен.

По мнению экономиста Дмитрия Прокофьева, подобные настроения были отмечены и раньше — в качестве примера он приводит исследование Института социально-политических исследований РАН. Согласно аналитике, у 46% на еду с одеждой денег не хватало еще в 2020 году. И это немало говорит об экономическом эффекте единовременных выплат от президента.

При этом эксперт отмечает, что по данным аналитики стало меньше тех, кто считает, что «сегодня российское государство выражает и защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии», и выросло число россиян, утверждавших, что государство является выразителем интересов «всех граждан России».

Подробнее — в материале «Новых известий».

Материалы по теме:
Бедностьпродукты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы