Россия сегодня: каждый четвертый ребенок в стране живет за чертой бедности

Россия сегодня: каждый четвертый ребенок в стране живет за чертой бедности
Россия сегодня: каждый четвертый ребенок в стране живет за чертой бедности
Вчера, 19:34ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Данные, актуальные на 2019 год, очевидно, долны быть еще «тяжелее» в 2021 году.

Росстат опубликовал данные о детской бедности за 2019 год — каждый четвёртый ребёнок живет в условиях бедности, в многодетных семьях ситуация еще хуже.

Стоит отметить, что Росстат всегда публикует эти данные с опозданием в два года. Это означает, что независимо от пандемии бедность в стране растет — очевидно, то в связи с коронавирусным кризисом лучше не будет.

В российской глубинке уровень детской бедности в маленьких городках достигает 50%, на селе — 44,5%.

Социальный психолог Алексей Рощин уточняет, что понятие «бедность» в России весьма условное, поскольку на прожиточный минимум (11,2 тыс. руб. в месяц) прожить невозможно.

— Это сразу объясняет, почему в России не торопятся заводить детей, поскольку известно, что появление ребёнка сразу обрушивает семью на пару классов ниже, чем она занимала до того. А много детей — это практически приговор в этом смысле.

На 1 января 2021 года в России насчитывалось почти 2 миллиона многодетных семей, и в большинстве из них царит нищета.

Программы поддержки многодетных семей в стране есть, но в плане жилья помощь сводится не к выдаче денег, а ко льготам по оплате жилья. При этом получение льгот обставлено таким количеством справок, свидетельств и прочих бумаг, что получают их только самые упорные.

Розданные в пандемию 10 тысяч на семью смотрятся совсем неплохо на фоне ежемесячного дохода в 11 тыс. руб., но кардинально они не смогут изменить ситуацию.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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