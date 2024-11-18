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Бедность

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2024
Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000
18 ноября, 09:05
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
Каждый десятый в Башкирии — нищий
1 июля, 08:19
Уровень бедности в Башкирии оказался выше среднероссийских значений
В Башкирии зафиксирован минимум бедности за 30 лет.
11 января, 05:03
2023
Сломанное детство: В Уфе мать предпочитает спиртное воспитанию детей
Информацию о происходящем рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
24 октября 2023, 05:58
К 2030 году зарплата в Башкирии должна подняться в полтора раза. Но вырастут и цены
Министерство труда опубликовало проект изменений в региональную программу снижения бедности
3 сентября 2023, 08:45
2019
Прожиточный минимум для жителей Башкирии значительно ниже, чем в среднем по России
Он был установлен для 2 квартала 2019 года.
27 августа 2019, 10:15

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