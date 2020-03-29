В Башкирии появился еще один пациент, зараженный коронавирусной инфекцией

Сегодня, 29 марта, стало известно, что в Башкирии выросло количество пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал оперативный штаб в Москве.

Подробности о новом зараженном пока неизвестны, Судя по всему, их сообщат на брифинге, который начнется в 14.00 сегодня.

По данным за вчерашний день, в республике было зафиксировано четыре случая заражения, это были мужчина, две женщины и ребенок. Они находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице. Их контакты отрабатываются на предмет заражения коронавирусом.

Еще 92 человека, среди которых есть 14 несовершеннолетних детей, госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них в основном находятся жители республики, побывавшие в последнее время за рубежом.

В целом за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, К сожалению, четыре человека скончались. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.