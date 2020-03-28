В минздраве Башкирии сообщили данные о коронавирусе в республике на 28 марта

По состоянию на 13.00 28 марта, как сообщил министр здравоохранении республики Максим Забелин, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 92 человека, среди них 14 несовершеннолетних детей. Заражены и находятся под наблюдением медиков и в необходимой изоляции 4 человек.

С сегодняшнего дня, напомним, согласно внесенным поправкам в указ главы о повышенной готовности, в регионе наложен запрет на посещение торговых центров, салонов красоты и ряд магазинов. По-прежнему не должны работать кинотеатры, бассейны, фитнес-центры.

Ранее мы писали о том, кто из чиновников Башкирии был за границей и попал в самоизоляцию.

Подробнее о всех поправках в указ и введении карантина можно прочитать здесь.

Доступны телефоны горячих линий:

- по вопросам соблюдения трудового законодательства и исполнения Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»:

8 (347) 218-07-25;

8 (347) 218-06-47;

8 (347) 280-88-17;

8-800-707-88-41 - горячая линия Федеральной службы по труду и занятости;

онлайниспекция.рф

- по вопросам предоставления мер социальной поддержки населению:

8 (347) 282-46-81;

8 (347) 282-07-19;

8 (347) 282-40-35;

- по вопросам регистрации в центрах занятости населения и выплат пособий по безработице: