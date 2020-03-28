МЧС Башкирии начали смс-рассылку в связи с пандемией коронавируса
28 марта, 17:11ОбществоНадежда ВалитоваФото: mchs.gov.ru
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Сотрудники ведомства просят всех граждан, прибывших из-за рубежа в обязательном порядке уведомить о себе и уйти на карантин.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
«В целях противодействия распространения коронавирусной инфекции: граждане прибывшие из-за рубежа ОБЯЗАНЫ уведомить по тел 279-91-20, пройти карантин 14 дней. Лица старше 65 должны самоизолироваться», - гласит официальное сообщение ведомства.
Напомним, ранее власти города также обратились к лицам старше 65 лет с официальным обращением о самоизоляции. Ранее глава республики наложил запрет на все торговые центры, салоны красоты, ряд магазинов, рекомендовал перейти на режим карантина.
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