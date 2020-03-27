Коронавирус несет угрозу продовольственным рынкам

Как отметил глава Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, ограничение перемещений и изоляция угрожают производству и поставкам продовольствия. В этом случае под ударом в первую очередь окажутся те, чья мобильность ограничена, пишет RT.