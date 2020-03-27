Коронавирус несет угрозу продовольственным рынкам

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В ООН заявили, что из-за распространения коронавируса могут пострадать национальные и международные сельхозпроизводители.
Как отметил глава Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, ограничение перемещений и изоляция угрожают производству и поставкам продовольствия. В этом случае под ударом в первую очередь окажутся те, чья мобильность ограничена, пишет RT.
Больше всего пострадают бедные, поэтому правительства разных стран должны укреплять механизмы соцзащиты, подчеркивает Дунъюй. В то же время он отмечает, что продовольственные рынки достаточно хорошо снабжаются.
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