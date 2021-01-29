БашРТС: в Башкирии завышенные платежи за отопление выявлены в 310 тысячах случаев

БашРТС: в Башкирии завышенные платежи за отопление выявлены в 310 тысячах случаев

Вчера, 15:41ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Директор ООО "БашРТС" Тимофей Дубровский выступил сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкирии по поводу начислений за отопление.

Дубровский сообщил, что начисления за отопление в 2019 году и в 2020 году почти равны. Он отметил, что резкого роста платежей год к году нет.

За декабрь БашРТС начислила 2,2 миллиарда рублей за отопление в республике. По словам руководителя организации, превышение размера платы более чем на 42% составило 115 миллионов рублей или 5 % от общей суммы начислений. При этом завышенные платежи выявлена по 310 тысячам лицевым счетам.

В настоящее время выявлено порядка 18 домов, где было произведено ошибочное начисление. В первую очередь это связано со сбоями работы приборов учета.

Все что было начислено не в соответствии с действующим законодательством так или иначе людям будет возвращено, сказал Тимофей Дубровский.

Он также добавил, что возрат средств будет проводится по мере выявления нарушений.

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