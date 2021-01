БашРТС: в Башкирии завышенные платежи за отопление выявлены в 310 тысячах случаев

Директор ООО "БашРТС" Тимофей Дубровский выступил сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкирии по поводу начислений за отопление.

Дубровский сообщил, что начисления за отопление в 2019 году и в 2020 году почти равны. Он отметил, что резкого роста платежей год к году нет. За декабрь БашРТС начислила 2,2 миллиарда рублей за отопление в республике. По словам руководителя организации, превышение размера платы более чем на 42% составило 115 миллионов рублей или 5 % от общей суммы начислений. При этом завышенные платежи выявлена по 310 тысячам лицевым счетам. В настоящее время выявлено порядка 18 домов, где было произведено ошибочное начисление. В первую очередь это связано со сбоями работы приборов учета. Все что было начислено не в соответствии с действующим законодательством так или иначе людям будет возвращено, сказал Тимофей Дубровский. Он также добавил, что возрат средств будет проводится по мере выявления нарушений.

