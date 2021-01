Власти Башкирии озвучили основную причину повышенной платы за отопление

Сегодня, 29 января, на заседании Госсобрания-Курултая республики министр ЖКХ Борис Беляев рассказал об итогах деятельности рабочей группы. По словам чиновника, разница между суммами в платежках за ноябрь и декабрь составляла до 200%.

— Как и предполагалось, основная причина роста платы – это понижение температуры воздуха в декабре месяце. Среднесуточная температура воздуха в ноябре была -1, а в декабре -11. Но в то же время, по ряду обращений граждан были выявлены многочисленные нарушения при теплоснабжении домов. В результате произошло ещё большее увеличение объемов потребляемых ресурсов, —отметил Беляев. По словам министра, нарушения наблюдались в отношении учета ресурсов. В некоторых домах была неисправна и не отрегулирована система отопления узлов учета. Также несвоевременно передавались показания и наблюдались перетопы из-за резких колебаний температуры воздуха.

