Власти Башкирии озвучили основную причину повышенной платы за отопление

— Как и предполагалось, основная причина роста платы – это понижение температуры воздуха в декабре месяце. Среднесуточная температура воздуха в ноябре была -1, а в декабре -11. Но в то же время, по ряду обращений граждан были выявлены многочисленные нарушения при теплоснабжении домов. В результате произошло ещё большее увеличение объемов потребляемых ресурсов, —отметил Беляев.